MZV USA: Pompeo nepředal Kim Čong-unovi nahrávku písničky Člověk raketa

Americké ministerstvo zahraničí vyvrátilo zprávy o tom, že ministr zahraničí Mike Pompeo předal severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi CD britského zpěváka Eltona Johna s písničkou Rocket Man (Člověk raketa), píše The Washington Post.

Mluvčí MZV USA Heather Nauertová sdělila novinářům, že jediná věc, kterou nechal Pompeo v Pchjongjangu, byl dopis Kim Čong-unovi od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

© AP Photo / Susan Walsh, Pool Jazyk symbolů: Trump daroval Kim Čong-unovi CD s narážkou

„Nenechal nic kromě dopisu," cituje list Nauertovou. Jihokorejské noviny Chosun Ilbo napsaly předtím s odkazem na diplomatické zdroje ve Washingtonu, že nahrávka Rocket Man byla tématem rozhovoru při obědě Trumpa s Kim Čong-unem.

„Kim Čong-un řekl, že Trump ho loni, když se vyhrotilo napětí, nazval „člověk raketa". Pak se Trump zeptal, pozná-li Kim Čong-un tuto písničku, a on odpověděl, že ne," citoval list zdroje. Pak si Trump vzpomněl na tento rozhovor a požádal Pompea, aby předal CD severokorejskému vůdci. Pompeo vykonal návštěvu v Pchjongjangu 6 — 7. července. Schůzka s lídrem KLDR se ale nekonala, nehledě na to, že Bílý dům to předem oznámil.