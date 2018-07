Americká hrůza: kongresman zkritizoval migrační politiku USA

Na zasedání parlamentního shromáždění OBSE v Berlíně Vela sdělil, že je zástupcem 34. okresu Texasu na hranici s Mexikem, a že sám je potomek mexických imigrantů.

„Stejně jako mnozí z vás jsem hluboce znepokojen krizí související s odloučením rodin v USA. Podle mne je to hrozné vládní rozhodnutí, že způsobení lidem utrpení odpovídá národním zájmům USA. Tisíce rodinných příslušníků byly odloučeny od sebe kvůli této nelidské politice. Tři tisíce dětí byly vzaty rodinám bez určitého plánu administrativy na jejich sjednocení s rodinou," prohlásil Vela.

Připomněl rozhodnutí amerického soudu ohledně toho, že prezidentova administrativa má skoncovat s touto politikou. „Zatímco očekáváme, že administrativa bude důsledně dodržovat toto rozhodnutí, zůstaly tisíce dětí bez svých rodin. Svět se dívá na USA , někteří rodiče byli vypovězeni do vlasti, zatímco jejich děti zůstaly odloučené. Jejich utrpení je hodné politování, je to nepřijatelné, hrubě to porušuje americké hodnoty… Pro tisíce rodičů a jejich dětí se americký sen přeměnil v americkou hrůzu," dodal Vela.Přiznal, že imigrace předpokládá určité riziko, ale je třeba ho podstoupit a „plnit tato pravidla nejhumánnějším způsobem" kvůli „lepší budoucnosti nejen nově příchozích, ale nás samotných."

Jeho kolega republikán Steve King vyzdvihl nutnost boje s původní příčinou migrace, a to nízkou životní úrovní. Podle jeho slov se dívky z Centrální Ameriky (Salvador, Guatemala), které se vydávají do USA, podrobují antikoncepčním procedurám, „protože existuje nebezpečí, že budou po cestě znásilněné".

Sdělil, že disponuje údaji o tom, že 75 % z nich bylo skutečně znásilněno. „Věnujme pozornost tomu, co se děje s naší kulturou, naší civilizací. Nezapomínejme, že stát má hranice, které je třeba střežit… Můžeme pomoci lidem účinněji v jejich vlastních zemích, máme vynaložit větší úsilí, abychom zaručili lidem, že mohou být úspěšní a šťastní u sebe doma," řekl King.