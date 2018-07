Podvodník byl zatčen za podvod podvodníka, který ho chtěl podvést

Jak uvádí Associated Press s odkazem na policejní zprávu, 51letá Jennifer Wozmaková zareagovala na online „práci", která spočívala v převozu počítače do zahraničí. Poté, co vyzvedla počítač, místo toho, aby ho odeslal do zahraničí, poslala hromádku časopisů. Počítač prodala někomu jinému.

V březnu policie města Wolfeboro kontaktoval majitel firmy, který oznámil, že hacker (pravděpodobně první podvodník) použil jeho účet pro nákup počítače. Policie vyhledala Wozmakovou, která je nyní obviněna z krádeže. Šéf policie Dean Rondeau oznámil, že žena nemá nic společného s původním podvodníkem.