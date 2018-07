V Číně s narodilo selátko mutant s lidskou tváří. Na video upozornil list The Mirror.

Toto video bylo natočeno v městě Ťiang-men v provincii Kuang-tung na jihu země. Majitel drží za krk novorozeně, které otevírá tlamu, aby mohlo dýchat, protože deformovaný rypáček mu v tom brání. Nevydává žádné zvuky.

Selátko žilo pouhé dva dny.

V polovině června vylovil čínský rybář neobvyklou rybu s holubí hlavou. Byl to zřejmě vzácný amur bílý, ale nepodařilo se to zjistit, poněvadž soucitný Číňan pustil rybu zpátky do řeky.