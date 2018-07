Peking se chystá k válce s USA. Radikálně se zvýšilo riziko

Pokud obsah strategie, která unikla do světových medií, skutečně odráží vizi čínského vedení, pak nás v blízké budoucnosti čeká radikální nárůst rizika vojenského střetu mezi USA a ČLR.

Vše spočívá v tom, že pekingští stratégové nemají v plánu pouze bránit Čínu, ale také předložit výzvu americké nadvládě na moři, která jim v případě potřeby dovolí „přitlačit oponenty ke zdi" kontrolou námořních obchodních cest.

Je obtížné, až téměř nemožné si představit, že americké vedení (bez ohledu na stranickou příslušnost a ideologickou orientaci) umožní Číně realizovat takový plán bez ostrého odporu ze strany americké státní administrativy a armády.

Kyodo News a Japan Times uvádějí klíčové body dokumentu, které poukazují na to, že Čína se chystá rozšířit svou vojenskou přítomnost a vliv daleko od svých hranic.

„V jedné z kapitol dokumentu je uvedeno, že Lidová osvobozenecká armáda Číny dříve soustředila svůj vojenský výcvik na obranu pobřeží a v nové éře musí armáda navíc posílit své schopnosti na souši, na moři a ve vzduchu, aby rozšířila působnost mimo tradiční zónu působnosti.

„Kvůli tomu, jak odkrýváme a rozšiřujeme naše národní zájmy mimo hranice, zoufale potřebujeme komplexní ochranu naší bezpečnosti po celém světě."

Dokument zdůrazňuje bezpodmínečnou potřebu toho, aby byla armáda plně podřízena příkazům lídra Xi Jingpinga a díky tomu západní komentátoři pevně věří v to, že čínský vůdce přispěl rozhodujícími kroky k novému cíli čínských ozbrojených sil.

Je velmi pravděpodobné, že ve Washingtonu budou tyto změny v působení Číňanů vnímány jako odraz americké výjimečnosti, protože do nedávné doby pouze Spojené státy prohlašovaly, že „zeměkoule" se nachází pod vlivem jejich národních zájmů, které je Washington připraven bránit a rozšiřovat použitím vojenské síly. Nemusí to však znamenat, že pekingští stratégové měli na mysli, že by měla Čína kopírovat americký přístup, ale vzhledem k poměrně silné anti-čínské politice Trumpa je nepravděpodobné, že budou věřit verzi, že Čína chce ve skutečnosti konfrontaci s USA v klíčových lokalitách po celém světě.

Strach z čínské expanze je důležitým prvkem amerického vojensko-politického myšlení, i když to není tak nápadné na pozadí protiruské hysterie. Když američtí generálové čtou v (údajném) dokumentu Centrální armádní komise Číny, že reforma armády napomůže „efektivněji zvládnout krizi, zabránit konfliktu, vyhrát válku a chránit expanzi národních strategických zájmů", je pravděpodobné, že si vzpomenou na poměrně nedávné slyšení v Kongresu USA, na kterém se diskutovalo o „čínské hrozbě". Časopis Newsweek poté zveřejnil článek s názvem Čínská vojenská expanze a globální [vojenská] výstavba mi nedovolí v noci spát, říká ministr vojenského námořnictva.

Ve skandálním Čínském dokumentu, který je v současné době projednáván v japonských a západních médiích, je jeden důležitý detail, který na jedné straně dobře odráží čínskou mentalitu, a na druhé straně naznačuje, že pekingští experti se velmi dobře snažili pochopit západní logiku. V dokumentu je uvedeno, že právě rozvoj armády, která je schopná opravdu globálních vojenských operací, umožní Číně, aby se vyhnula tzv. „Thúkydidově pasti". Tento termín byl představen profesorem z Harvardské univerzity, politologem a expertem teorie příjímání rozhodnutí a bývalým ministrem obrany, Grahamem Tilletem Andersonem mladším. Stručně řečeno, podstatou této teorie je: jakmile potenciální hegemon sílí, aktuální hegemon z něj má strach a tento strach vyústí v nevyhnutelnou válku mezi stávajícím a potenciálním hegemonem. Prvním příkladem této teorie je válka Sparty a Atén, o jejíž nevyhnutelnosti napsal Thúkydides.

Autoři čínské strategie trvají na tom, že radikální rozšíření celosvětových schopností čínské armády pomůže „vyhnout se válce mezi rostoucí mocností a existujícím hegemonem". Existuje riziko, že tento odhad je příliš optimistický. Pokoušet se dramaticky rozšířit globální schopnosti čínské armády může vyprovokovat Washington k více agresivním a velmi radikálním opatřením, které se nemusí týkat pouze ekonomického nebo diplomatického tlaku. Navíc vzniká pocit, že bez ohledu na čistě pragmatickou rétoriku Trumpa, která naznačuje ekonomickou motivaci obchodní války s Čínou, není ve skutečnosti pro Washington cílem vyrovnání obchodní bilance. Pokud si připomeneme slova ministra vojenského námořnictva Richarda Spencera o „využití kapitálu jako zbraň", je logické předpokládat, že obchodní (a případně sankční) válka bude pokračovat ne do té doby, až se vyrovná obchodní bilance, ale až dojde k eliminaci „hrozivých čínských zbraní".

Pokud je to správné posouzení, pak nastávají dvě důležité otázky.

Zaprvé. Jak moc času potřebuje Washington na to, aby pochopil, že obchodní válka a sankce mu nepomůžou k dosažení toho, co chce?

Zadruhé: co bude vláda Trumpa dělat po vyčerpání ekonomických metod?

Skutečnost, že americké válečné lodě se nyní nachází v Taiwanské úžině, a na Taiwan brzy dorazí první skupiny amerických námořních vojáků, pravděpodobně naznačuje tomu, kde a jak Spojené státy budou hájit svůj nárok na globální hegemonii.