Sýrie předvedla svůj nejnebezpečnější letoun (FOTO)

Na fotce má bojový stroj pod křídlem umístěnou protiletadlovou střelu R-77. Její předností je aktivní radiolokační naváděcí systém. To umožňuje letounu útočit na velkou škálu různých vzdušných cílů, ať už jsou to menší drony, strategické bombardéry nebo špionážní letouny. Cíle může zasáhnout ve výšce od 20 do 25 000 metrů v rychlosti až 3 600 km/h. Dolet střely je 80 kilometrů.

بموضوع الميغ29 السورية.. مجرد توقع..ان اختلاف لون مقدمة الطائرة قد يشير الى وجود نسختي تحديث.. تحديث SE و هو تحديث بقدرات جو-جو فقط.. و تحديث SM بقدرات جو-جو و جو-ارض..



خاصة و ان طيارين سوريين دربوا طيارين يمنيين على التحديث SE.. pic.twitter.com/hZH8Krsfjz — موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 5. července 2018

Stíhačka má modernizovaný optický a lokační systém, díky kterému může MiG skrytě pátrat po letounech s technologií stealth, aniž by sám byl odhalen. Díky svému radiolokačnímu systému je schopen efektivně útočit i na pozemní cíle za použití přesně naváděných zbraní včetně střel X-29.

Dnes má syrské letectvo kolem 30 letounů MiG-29 různých verzí.