Křesťanský doktor přišel o práci, když odmítl označovat gender pacientů podle jejich přání

David Mackereth (55) musel po 26 letech opustit práci v britské národní zdravotnické službě kvůli tomu, že odmítl pokyn nadřízených, aby uváděl gender pacientů takový, jaký si sami určí.

Lékař se připravoval k nástupu do nové funkce. Svou kariéru však musel ukončit z důvodu svého přesvědčení, že pohlaví je biologicky dáno při narození. Kromě toho coby reformní baptista tvrdí, že nařízení odporuje jeho náboženskému přesvědčení.

„Věřím, že gender je definovaný biologií a genetikou a jako křesťan věřím, že bible nás učí, že Bůh stvořil muže a ženu. Mohl jsem být zticha, ale byl to ten pravý čas, abych na to upozornil," cituje Mackeretha list Daily Mail.

„Neútočím na hnutí transgenderů , ale hájím své právo na svobodu projevu a vyznání," řekl lékař.

Jeho zaměstnavatel však sdělil, že pokud nebude uvádět pohlaví klientů tak jak si to přejí, bude to znamenat „obtěžování v souladu se zákonem o rovných právech z roku 2010". Mackereth uvedl, že „s čistým svědomím" nemůže toto nařízení splnit, což vedlo k ukončení jeho pracovní smlouvy.

„Nejdříve nesmíme říkat, co si myslíme, pak, jak ukazuje můj případ, nesmíme si ani myslet to, v co věříme, a nakonec nesmíme bránit to, v co věříme," uzavřel Mackereth.