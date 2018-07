Pompeo oznámil hlavní témata jednání Putina a Trumpa

„Situace na Ukrajině a v Sýrii bude hlavním tématem jednání Trumpa a Putina na summitu v Helsinkách," uvedl Pompeo.

Ruský prezident se s americkým lídrem setká v pondělí 16. července v hlavním městě Finska. Kreml uvedl, že prezidenti jsou připraveni diskutovat o perspektivách dalšího rozvoje bilaterálních vztahů a aktuálních otázkách mezinárodního programu. Bude se jednat o první plnohodnotné setkání Trumpa s Putinem bez vazby na jiné summity.

Syrský konflikt

V rozhovoru pro Sky News Arabia Pompeo oznámil, že Spojené státy chtějí donutit Rusy, Syřany a Íránce k tomu, aby dodržovali politické dohody. Podle jeho slov je cílem Washingtonu vypracování nové ústavy Sýrie a politické řešení konfliktu. Politik dále dodal, že Írán a proíránské vojenské útvary musí opustit zemi, jelikož neexistují důvody k tomu, aby tam nadále zůstávaly.

Kromě toho ministr zahraničí obvinil Rusko z porušení dohod v jižní zóně deeskalace v Sýrii, které byly v minulém roce na základě dohody mezi Ruskem, USA a Jordánskem vytvořeny. Asad přitom několikrát varoval, že nevylučuje silový scénář osvobození daného území.