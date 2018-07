Událost v Amesbury a případ Skripala: Čtyřměsíční přestávka vyvolává otázky

Korespondent agentury Sputnik hovořil o tomto případu a také o stanovisku britské vlády a jejím podezření s přednášející politologie na Lesterské univerzitě, doktorkou Tarou McCormackovou.

S jakými otázkami se setkává britská vláda v oblasti bezpečnosti?

Jedním z problémů je to, že dosud nevíme, co se stalo s rodinou Skripalových. Máme prohlášení ministra vnitra, ale neexistují žádná možná vysvětlení kromě výroků o tom, že to udělali Rusové. Ve skutečnosti nejde o to, že neexistuje žádné jiné vysvětlení; existuje dostatečné množství otázek ohledně závěrů vlády.

© AFP 2018 / Ben Stansall Média tvrdí, že Skripalovým zachránil život déšť

Musíme samozřejmě provést náležité vyšetřování trestného činu, ale to trvá už čtyři měsíce a my jsme se ještě nepřiblížili k odpovědi, stále ještě nemáme důkazy potvrzující teorii toho, co se stalo. Vypadá to, že jsou určité problémy s vyšetřováním tohoto případu.

Sputnik: Podle údajů laboratoře Porton Down jsou skutečně Salisbery a Amesbery bezpečné?

Nemáme žádné důkazy, které by potvrzovaly teorii o tom, co se stalo s rodinou Skripalových. Vznikají otázky ohledně 4měsíční operace čištění místa předpokládané otravy a vyšetřování trestného činu. Vypadá to, že tato dvojice, zdá se nám, ale nevíme to určitě, našla nějakou nádobu nebo něco podobného. Ale ve skutečnosti to nevíme. Ale ten fakt, že se to stalo po 4 měsících (po otrávení Skripalových) vyvolává určité otázky jak ohledně vyšetřování trestného činu, tak ohledně operace čištění.

Sputnik: V perspektivě, jaký nátlak může vyvinout Theresa Mayová na Donalda Trumpa během jeho návštěvy a summitu NATO?

© Sputnik / Vitaliy Belousov Média: Ministr zahraničí RF označil případ Skripalových za politicky výhodný

Těžko říci, protože já si nemyslím, že se předpokládá, že tito lidé byli cílem útoku. Očividně se předpokládá, že našli vyhozenou látku, oni nebyli cílem vraždy. Je těžké pochopit, protože my jsme vyhostili mnoho ruských diplomatů a Rusko nám odpovědělo tímtéž, co je možné nyní dělat.

Ale my také víme od německé vlády, že Velká Británie neposkytla Německu žádné důkazy ohledně předpokladů, kdo se pokusil otrávit Skripalovi. Je těžké pochopit, jestli to bude brzdit další akce nebo ne.