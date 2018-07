Dillí zahalují oblaka prachu. Rozhodli se, že vybudují pevnost ze stromů (FOTO)

Nové Dillí vysadí kolem města stromy, aby jej ochránilo před prachovými bouřemi. Vláda Indie plánuje, že „zelený štít" vybuduje s použitím zhruba 3 100 000 stromů, které budou vysazeny na periferiích města, jež sousedí s okolními státy Harijána, Uttarpradéš a Rádžasthán.

https://t.co/gCAnbWOf8T Delhi To Get a ‘Tree Wall’ With 31 Lakh Green Guards to Shield It From Dust Storms! pic.twitter.com/j74KM8lzj8 — The Better India (@thebetterindia) 9 июля 2018 г.

​Tato přírodní bariéra chránící město bude zahrnovat pohoří Aravali stejně jako lesy Yamuna, které se nachází v okolí. Informoval o tom PTI s odkazem na vládní zdroje. Tato iniciativa přiměla obyvatele žijící na předměstí, včetně města Gurugram, také požadovat takovou ochranu.

Debilitating heat in Gurgaon today. What is happening to our cities. No life without air-conditioning. Gurgaon also needs a tree wall on lines of Delhi. — abhishekbehl (@abhishekbehl) 9 июля 2018 г.

​Návrh je hojně probírán i na sociálních sítích. Jeden z uživatelů napsal: „Poté, co se rozhodli, že porazí 1 000 stromů, v Dillí falešně slibují, že kolem města vytvoří zelenou zeď." Další účastník diskuze pak situaci okomentoval slovy, že sice jde o skvělý plán, ale k jeho provedení je poněkud skeptický. Svůj postoj vysvětlil tím, že kvůli přestavbě se kácí tisíce stromů, což podle něj není pádným důvodem.

After deciding to cut down 1,000s of trees Delhi's planners plant false promises to create a living green wall around the city. — Bittu Sahgal (@BittuSahgal) 9 июля 2018 г.

​This plan seems to be great but I am sceptical regarding the implementation of this plan. However this still cant justify the cutting of thousands of trees in the name of redevelopment @vimlendu @DelhiTreesSOS @TheGreenDream @ravinarajkohli @htTweets https://t.co/y5PptpjZkL