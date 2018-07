Věci, které nelze nikdy kupovat z druhé ruky

Nelze vzít lidem jejich oblíbený zvyk levně nakupovat použité věci. Je to skutečně rozumné chování, ale každé pravidlo má své výjimky.

Zrcadlová celoobrazovková kamera

Na prvním místě v naší hitparádě chyb a nebezpečí použitého zboží jsou fotoaparáty. To znamená zboží, které bylo vždy považováno za spolehlivé, bezpečné a tvořilo podstatnou část nabídky bazarů na celém světě. Ale od té doby, kdy se výrobci rozhodli vybavit zrcadlové celoobrazovkové kamery schopností videonahrávání, situace se změnila.

To, že tam dochází k prokluzům a projevují se skryté defekty od nárazů, ještě není to nejhorší. Horší je, pokud byl aparát aktivně používán pro videonahrávání (zvláště toho využívají svatební fotografové). Četná pozorování ukazují, že práce v takovém režimu přehřívá matrici a nakonec se přepálí senzor. Může to nezkušený uživatel poznat při nákupu? Většinou ne, a proto je lépe neriskovat.

Pevný disk

Takzvané „winchestery" jsou nejslabším článkem každého počítače, přičemž čím větší je objem disku a menší jeho celkové rozměry (to znamená hustota záznamu), tím je riskantnější nákup podobného použitého zařízení bez záručního servisu. V podstatě i novoučké disky přímo ze závodu jdou často přímo do koše: určité procento vadných výrobků je pohyblivé, ale všudypřítomné. Pokud kupujete použitý disk, nebezpečí se mnohonásobně zvyšuje.

Notebook

Dokonce i s použitím podrobné profesionální diagnostiky je nákup notebooku, který několik let používal neznámo kdo a neznámo kde, loterie a loterie nepříliš úspěšná. Za prvé — tam se nachází právě ten pevný disk, o jehož zákeřnosti jsme psali výše (mimochodem, tam ani nemusí být HDD, místo něho je někdy instalován SSD, ale to je na samostatný rozhovor a také nepříliš potěšující).

Za druhé, akumulátor se s velkou pravděpodobností vyčerpá brzy po koupi. Za třetí — v každém počítači není nejslabším článkem elektronika, ale mechanika: disky, konektory, klávesnice, kabely spojující korpus a monitor atd. Na použitém notebooku se to může porouchat kdykoliv, dokonce i v den nákupu. Vždy je lépe koupit možná trochu zastaralý, ale nepoužitý notebook, než za stejné peníze značkový, ale použitý.

Snowboardové boty

Podle názoru odborníků praxe nákupu použitých snowboardových bot je nerozumné. Jde o to, že se „rozehřívají" podle nohy pouze jednou, když jsou nové, a přizpůsobují se všem anatomickým nedostatkům a zvláštnostem nohy svého prvního majitele. Novému majiteli v nich bude stejně příjemně jako o berlích. Je třeba poznamenat, že na stejný problém narážejí i ti, kteří nakupují obyčejné vysoké kožené boty typu Dr. Martens, ale naštěstí nikoho nenapadne kupovat je použité.

Pneumatiky a disky

Specialisté neustále varují automobilisty před nákupem použitých pneumatik a disků. Jde i o nákup přímý od jiného člověka i o nákup u specializovaných dovozců, kteří takové zboží dovážejí z Evropy a Japonska. To není ten případ, kdy se šetření vyplatí. Příčin je mnoho: skryté defekty, neznámé podmínky používání a skladování, nezvratné změny původních vlastností materiálů atd. A není to pouze otázka komfortu a úspor, ale i bezpečnosti.

Cyklistická helma

Profesionální cyklističtí závodníci a technaři se shodují v této otázce: je třeba se za každou cenu vyhnout nákupu použité helmy. Důvodů je celý komplet. Za prvé — tento druh zboží se dosud bouřlivě rozvíjí a novější modely budou spolehlivější, komfortnější a bezpečnější. Za druhé existuje pravděpodobnost, že kupovaná použitá helma už byla prohlášena za nevhodnou a odvolána výrobcem. Za třetí — pokud se tato helma už dostala do nějakých silničních problémů, její fyzické vlastnosti už nejspíše degradovaly, i když žádné vnější poškození není vidět. Toto pravidlo se často týká i dalších helem, například pro jízdu na motocyklu a snowboardu.

Dětská autosedačka

Celkově je třeba zdůraznit, že k předmětům, které jsou přímo spojené s bezpečností člověka, je třeba přistupovat s maximální obezřetností. Proto není divu, že v našem seznamu je dětská autosedačka, minimálně proto, že kdyby skrytý a neviditelný defekt podvedl v kritické chvíli, můžete si za to sami. Videoprojektor a plazmový panel

Plazmové televizory téměř odešly z našeho života, ale pokud k nim chováte nějaké zvláštní city, buďte opatrní: doba jejich služby je omezená, vždyť obraz degraduje s každou minutou používání. Totéž se týká i videoprojektorů, ale naštěstí tam se problém vypálení obrazu řeší výměnou lampy. Problém je v tom, že cena lampy je srovnatelná s cenou celého projektoru, takže k žádnému příjemnému ušetření na bazaru nedojde.