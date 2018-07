Německý fotbalista bravurně zareagoval na kritiku Bild za podání „krvavé ruky“ s Putinem

Geniální odpověď

Hlavnímu redaktorovi novin Julianu Reicheltovi se nelíbilo, že Lothar Matthäus, který je současně také sloupkařem deníku, souhlasil s tím, že se nechá zvěčnit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem . Ve své poznámce k tématu uvedl, že by Matthäus neměl tisknout „krvavé ruce". Podle jeho slov nejhorší režimy světa kupují takové turnaje díky svým neomezeným finančním prostředkům.

Matthäus takovou kritiku samozřejmě nemohl ponechat bez odpovědi. Bývalý kapitán německého týmu zveřejnil na Twitteru fotografii, která ilustruje pokrytectví vedení Bild. Na fotografii je totiž zobrazen bývalý hlavní redaktor deníku Kai Diekmann a jeho zástupce Nikolaus Blome s Vladimirem Putinem! Na snímku si Blome s Putinem podává ruku a Diekmann v klidu stojí opodál.

Pro Bild se ale jednalo o „gól do vlastní branky". Novinový článek na Twitteru totiž „olajkovalo" méně než 80 uživatelů, kdežto reakci Matthäuse — celých 1 400. V komentářích se publikum dotklo také redakce. Někteří publikaci označili za „zlatý gól", jiní Matthäuse za výrok pochválili slovy: „To je aspoň protiútok. Bravo, Lothare."

Někdo neumí důstojně prohrávat

© Sputnik / Sergey Guneev Bild vyhodnotil puget pro Merkelovou jako „urážku“

Vyšlo najevo, že někteří jedinci neumí důstojně prohrávat. Diekmann, bývalý šéf deníku Bild, se vložil do sporu mezi Lotharem Matthäusem a redakcí a bývalého fotbalistu napadl. Na Twitteru prohlásil, že by měl být potrestán, protože zveřejnil jeho fotografii s Putinem, na kterou nemá autorská práva. Komunitě na Twitteru se tento výrok ale vůbec nelíbil. „Kaiy, běž se projít," okomentoval výrok jeden z uživatelů. Další pak prohlásil: „Ach Kaiy, ty bys měl teď raději mlčet." Mnozí z nich také nabídli Matthäusovi finanční pomoc, pokud by se s Diekmannem musel opravdu vyrovnat.

„Chabý comeback! Nebojte se, pane Diekmanne, zdejší komunita určitě @LMatthaeus10 pomůže, pokud to bude potřebovat. Tady jde o čest!" napsal uživatel Aggro Naut.

„Internet funguje tak, že za něco opravdu dobrého musíte zaplatit. Pokud Lothar bude muset platit za to, že neoprávněně použil tuto fotografii, uspořádáme na Twitteru sbírku, kdy každý z nás obětuje jedno euro za skvělý vtip. Lothar pak bude mít dvojnásobek peněz. Toť vše!" uvedl Thomas Mang.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Je vůbec slušné se dívat na mistrovství, které pořádá Putin? Kohlíček odpovídá Fendrychovi

Diekmann se rozhodl, že na takovou „podpásovku" zareaguje. Na výzvu ke shromažďování finančních prostředků zpočátku odpověděl: „Takže to znamená, že v tom není sám? To je od vás nefér!" A když jeden z uživatelů poznamenal, že Matthäus by byl zcela jistě schopen pokutu uhradit sám, Diekman n reagoval slovy: „A neocitne se pak na pokraji bankrotu?"

A jak situaci okomentoval sám Lothar Matthäus? Ke komentáři se nevyjádřil. Na Twitteru však zveřejnil příspěvek, který mluví sám za sebe. Nepsal přímo o výčitkách ze strany deníku Bild, ale prohlásil: „Politika a sport spolu souvisí, ale pro nás, sportovce, je důležitý klidný a soukromý boj. Lidé z Ruska uspořádali nádherné mistrovství světa."

Jaké následky bude mít pro Matthäuse tento spor zatím zůstává nejasné. Oficiálně se redakce deníku Bild zatím nevyjádřila. Jedním si však bývalý kapitán německého týmu může být jistý — jeho fanoušci ho budou i nadále podporovat. Deník Bild tak znovu ukázal, že dvojí morálka je jeho oblíbeným nástrojem.