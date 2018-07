Německo je zajatcem Ruska, tvrdí Trump (VIDEO)

Ve svém projevu k novinářům před setkáním s generálním tajemníkem NATO v Bruselu Trump kritizoval členy aliance, kteří schválili výstavbu plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Evropy. Prezident kritizoval zvláště Německo a nazýval ho zajatcem Ruska.

„Německo je v zajetí Ruska, protože získává tolik energie z Ruska. Pro Rusko to jsou miliardy dolarů, a my je však musíme bránit před Ruskem, " řekl Trump na dnešní snídani s velitelem NATO Jensem Stoltenbergem.

Německo odolalo nátlaku Spojených států blokovat Nord Stream 2, který má být dokončen v roce 2019. Projekt je rozšířením stávajícího plynovodu Nord Stream, který byl otevřen v roce 2011. Výstavba plynovodu byla po dobu více než jednoho roku příčinou sporů na nejvyšší úrovni. Na jedné straně byli odpůrci výstavby, mezi nimiž bylo Polsko, Ukrajina a státy Pobaltí, kteří se tak snažili podlézat USA — a na druhé straně byli příznivci Nordstreamu 2 — všechny klíčové státy Evropské unie s Německem v čele.

Rozšíření plynovodu má za cíl zajistit spolehlivou dodávku ruského plynu do střední a západní Evropy. Projekt zahrnuje stavbu potrubí pro zemní plyn o délce 1222 km, který povede přes Baltské moře z ruských plynových zásobišť do Německa. Tím se zdvojnásobí současná kapacita stávajícího plynovodu společnosti Nord Stream až na 55 miliard metrů krychlových plynu. Předpokládá se, že projekt roku vstoupí do provozu koncem příštího roku.

Evropská unie utrpěla značné hospodářské ztráty kvůli uloženým sankcím USA, které zablokovaly obchod s Ruskem od roku 2014. Minulý měsíc rakouský prezident Alexander Van der Bellen uvedl, že zatímco politici USA obviňují Evropu z toho, že je závislá na ruském plynu, Washington dodával do Evropy svůj zkapalněný plyn, který je třikrát dražší než plyn z Ruska.