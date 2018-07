Estonský plukovník prohlásil, že Rusové zemřou v Tallinnu v případě vpádu

„Vždy existují podobné diskuze… Rusové mohou dojít do Tallinnu za dva dny. Možná. Ale nedobydou celé Estonsko za dva dny. Mohou dojít do Tallinnu a za nimi přeřízneme jejich komunikační linky a dodávky a vše ostatní. Dojdou do Tallinnu za dva dny. Ale zemřou v Tallinnu a oni to vědí," řekl estonský plukovník.

Uvedl, že „budou po nich střílet z každého rohu, na každém kroku".

Podle jeho slov k zastavení Ruska je třeba vklad každého Estonce a ne pouze národních sil obrany.

Před tím na MV Estonska sdělili, že vybavení státní hranice mezi Estonskem a Ruskem za 11 let stojí orientačně 250,3 milionů eur.