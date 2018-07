Čínský film o lidech s rakovinou trpících bez západních léků. Západ nepomohl, pomůže Indie

Pár dnů po zveřejnění čínského filmu Dying to Survive se Čína dohodla s Indií na snížení cel na dovoz indických léků do Číny. Jde především o léky proti rakovině. Stalo se tak díky filmu, který pojednává o pacientovi s leukémií pašujícím levné léky proti rakovině z Indie těm, kteří si nemohli dovolit drahé západní léky, uvádí portál Times of India.