Tymošenková navrhla způsob, jak vzít Rusku Krym

Tymošenková vyslovila názor, že Krym a Donbas musí být vráceny Ukrajině, a vyzvala k nepřipuštění stínové legalizace sjednocení poloostrovu s Ruskem.

„Je to naše území a nikdo s námi nesmí jednat, abychom odevzdali jeho část. Nedovolíme to," řekla poslankyně. Podle jejího mínění potřebuje Kyjev založení mohutné armády, aby vrátil Krym Ukrajině. Politička si rovněž postěžovala, že země nevstoupila po podepsání Budapešťského memoranda do NATO.

„Potřebujeme mír, tento mír má být dosažen diplomatickým způsobem na základě Budapešťského memoranda a také vytvořením na Ukrajině mocné a dobře vyzbrojené armády, která bude schopná ubránit hranice a skoncovat s válkou. Nesmíme dovolit světu, aby rozdělil otázky Krymu a Donbasu. Tyto otázky od sebe nesmíme oddělovat, ale nastolit je velmi přesně před ručitelskými státy, jež kdysi připravily naši zemi o jaderné zbraně a poskytly nám písemné záruky obrany Ukrajiny," řekla na závěr Tymošenková.

Budapešťské memorandum podepsané 5. prosince 1994 lídry Ukrajiny, Ruska, USA a Velké Británie se stalo fakticky dokumentem, který připravil Kyjev o jaderné zbraně a zahájil jeho připojení ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní.