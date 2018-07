Světová banka sdělila, kvůli čemu světová ekonomika ztratí ročně až 30 bilionů dolarů

Přes 130 milionů děvčat na celém světě nechodí do školy, kvůli čemuž přijde světová ekonomika ročně o 30 bilionů dolarů, praví se ve zprávě Světové banky.

Dále se tvrdí, že kdyby každá dívka na světě získala plné dvanáctileté vzdělání, mohl by souhrnný výdělek žen přispět do světové ekonomiky ročně částkou od 15 do 30 bilionů dolarů.

Podle údajů SB za rok 2016 nechodí na celém světě do školy asi 132 milionů děvčat ve věku 6-17 let. Devět dívek z deseti (89,3 %) získá základní vzdělání, ale pouze tři ze čtyř (77,1 %) absolvuje střední školu. V zemích s nízkými příjmy absolvuje základní školu méně než 65 % děvčat a pouze třetina (34,4 %) získá středoškolské vzdělání.

Ženy, které mají jen základní školu, vydělávají pouze o 14-19 % více než ženy bez žádného vzdělání. Dívky, které mají úplné středoškolské vzdělání (12 let podle Světové banky) mohou počítat s platem dvakrát vyšším, kdežto s vysokoškolským vzděláním třikrát vyšším než dívky bez vzdělání.