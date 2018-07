Bývalý britský velvyslanec byl krutě zbit v londýnském metru

K útoku na čtyřiasedmdesátiletého muže došlo ve středu 11. července. Christopher Meyer byl dopraven do nemocnice Sv. Marie v Paddingtonu. Lékaři mu diagnostikovali poranění levého oka, nosu a rtu.

„Vypadá hrozně, levé oko se podobá golfovému míčku, nos je jako zlomený," sdělila manželka Brita Catherine Meyerová.

Žena řekla, že byla otřesená krutostí útočníků. Sama si ale podrobnosti útoku nepamatuje.

K incidentu došlo, jak se upřesňuje v článku, před návštěvou prezidenta USA Donalda Trumpa ve Velké Británii. Americký prezident Británii navštíví poprvé po vítězství ve volbách.

Meyer se měl zúčastnit několika televizních interview v souvislosti s návštěvou pána Bílého domu. Všechna byla zrušena.

„Nejdřív se mi zdálo, že to byl útok z politických důvodů. Meyer je sebejistý, ale lidské názory se rozcházejí. Policie ale má za to, že to byli lupiči," vysvětlila manželka bývalého velvyslance.

Podle dnešních údajů byli podezřelý muž a žena zadrženi.