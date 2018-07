Le Penová navrhla zapojit Rusko do NATO a věnovat se boji proti terorismu (VIDEO)

Donald Trump se nyní nachází v Bruselu. Nejdříve bude přítomen setkání NATO a pokárá členské evropské země: zaplaťte své dluhy, zaplaťte své účty, zajistěte vlastní ochranu, vypořádejte se se svou obranou. Neprojevuje takovým způsobem dostatečný nátlak na celou Evropu, aby ta z toho měla užitek: věnovala se své obraně a sjednotila se i ve vojenské oblasti?

Marine Le Penová, předsedkyně strany Národní jednota: „Ale kromě finančního aspektu — vždyť ve skutečnosti země neplní své závazky a nevydávají na obranu 2 procenta HDP — skutečná otázka zní, k čemu je potřeba NATO? Možná by bylo dobré se sejít, aby bylo jasné, k čemu je potřeba NATO?

Od doby rozpadu SSSR už nemá žádný cíl. Je možné se sejít a říci: dáme NATO novou misi: bojovat proti islámskému fundamentalismu a terorismu. To je nová zajímavá mise. A mohu říci, že v rámci této mise musí Rusko vstoupit do NATO. To by bylo rozumné."

Ale to neřeknou, vždyť 15. července v Helsinkách se Donald Trump setká s Vladimirem Putinem a evropské země tam nebudou.