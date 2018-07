Vědci zjistili, jak vzniká Alzheimerova choroba

Při Alzheimerově chorobě se v mozku pacientů vytvářejí „klubíčka" bílkoviny tau, která ničí mozkové buňky. Dříve se mělo za to, že tato bílkovina není sama o sobě nebezpečná, pouze její sraženiny.

© AP Photo / Matt Rourke Vědci zjistili, co zvyšuje riziko Alzheimerovy choroby u lidí středního věku

Vědci vyvrátili tuto verzi, když objevili výchozí bod choroby. Je to chvíle, kdy se zdravá bílkovina tau stává toxickou, ale ještě se nezformovala smrtonosná klubíčka. V této etapě se dají pozorovat molekulární změny ve struktuře bílkovin tau, po čemž se začínají slepovat a poškozovat neurony.

„Hodnotíme to jako ‚velký třesk‘ ve zkoumání bílkoviny tau. Je to způsob, jak nahlédnout do samého počátku choroby," sdělil přední autor průzkumu Marc Diamond.

Vědci tedy dokážou vyvinout nové diagnostické metody a zjistit patologii před projevem zjevných symptomů choroby. Vědci se domnívají, že se dá odvrátit slepování bílkovin tau do klubíček, což zase umožní zabrzdit vývin choroby.

Jako příklad uvádějí přípravek tafamid na léčení srdečních patologií, který blokuje bílkovinu transtiretin měnící tvar a způsobující vznik smrtelně nebezpečných klastrů. Analogie s bílkovinou tau je zřejmá, proto vědci doufají, že vyvinou podobný přípravek na záchranu mozku.

„Bude-li to fungovat, může být riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou značně sníženo," míní Diamond.