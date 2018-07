Šance na neuvěřitelně dlouhý věk. Bylo zahájeno testování tablety proti stáří

Vědci mají za to, že tento lék dokáže fungovat, a hodlají za několik let dosáhnout prvních výsledků.

Vědci z Ústavu biologického lékařství v Massachusettsu zjistili, že zásah do procesů růstu buněk a jejich přežití přispěje k restartu některých mechanismů imunního systému, píše Science Alert. Laboratorní zkoušky, jež spočívaly v šestitýdenní kůře dvou dobrovolníků ve věku 64 a 65 let dvěma přípravky, ukázaly, že zásah do procesu stárnutí může být účinný výhradně na buněčné úrovni.

Vědci sdělili, že zablokování jednotlivých fermentů a bílkovin umožňuje značně zpomalit procesy stárnutí a degradace vnitřních orgánů počínaje žaludečně střevním ústrojím a dalšími zažívacími orgány a konče mozkem, ve kterém se mohou neuronové spojitosti zachovat na dlouhou dobu v ideálním stavu. V dnešní etapě experimentu vědci ověřují účinnost přípravku inhibitoru, který je s to zpomalit syntézu terče rapamycinu (mTOR), zvláštního fermentu, jehož syntéza se ve stárnoucím organismu zvyšuje.

Půjde-li všechno podle plánu, pak biologové a genetici slibují, že během několika let zahájí testování plnohodnotného přípravku inhibitoru, který dokáže zpomalit stárnutí organismu a zvýšit průměrnou délku života na 120-150 let.