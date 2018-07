Izrael „krade“ Íránu oblaka. Jak a proč?

Náčelník íránské správy občanské obrany Gholamreza Jalali prohlásil, že změna podnebí v Íránu je vyvolána zahraničním zásahem. Íránský generál obvinil z krádeže oblak Izrael. Uvádí to íránská informační agentura ISNA.

Podle Jalaliových slov řada vědeckých center v Íránu, studujících otázky klimatologie, konstatovala skutečnost, že změny podnebí během posledních let a vznik nepříznivého stavu životního prostředí v zemi jsou způsobeny vnějším zásahem. Prohlásil: „Izrael společně s jinou zemí, nacházející se v regionu, působí na dešťové mraky směřující k Íránu a ty zůstávají bez vody. Setkali jsme se s krádeží deště a sněhu. Země nemá právo krást oblaka," řekl a dodal, že podle vědeckých údajů během posledních čtyř let byly sněhem pokryty všechny horské vrcholy od 2,2 tisíce metrů nad hladinou moře po celém území od Afghánistánu až po Středozemní moře, s výjimkou území Íránu.

Má Írán vědecké podklady k takovým úvahám nebo je podobná rétorika spíše výmyslem? Vladimir Semjonov, zástupce ředitele Institutu fyziky atmosféry A. M. Obuchova RAV a vedoucí laboratoře klimatologie Institutu geografie RAV, řekl Sputniku:

„Teoreticky jsou taková prohlášení Íránců možná, ale je třeba je brát s velkou rezervou. K rozhánění bouřkových mraků je skutečně možné použít letadla s děly naplněnými speciálními reagenty. V Rusku používáme takovou metodu, když se připravujeme k přehlídkám a leteckým akrobatickým ukázkovým vystoupením, především při oslavách 9. května a Dne Ruska. K působení na oblaka dochází pomocí speciálních ekologicky čistých, pro okolí neškodných reaktivů, které donutí vodu z oblak, aby se vylila na zemi v podobě deště nebo sněhu dříve, než se oblaka objeví nad konkrétním územím. Používají se takové reagenty: granule suchého ledu, krystaly páry kapalného dusíku, jodid stříbrný. Nejsou nebezpečné pro okolní prostředí. Proces rozhánění mraků je prováděn přibližně 50-100 km od toho místa, kde je třeba vytvořit pěkné počasí. Proto není správné hovořit o tom, že Izrael prakticky mohl ze svého území silně ovlivnit podnebí Íránu a přitom se nacházet ve vzdálenosti více než 1000 km. Taková práce se provádí pouze na lokální úrovni. Důležité je i to, že použití příslušné techniky (použití letadel a děl s reagenty) nemohlo zůstat nepozorováno ve vzdušném prostoru Íránu i dalších sousedních zemí. Především tato skutečnost vyvolává příslušné pochybnosti."

Izraelský politolog Simon Cipis, odborník na bezpečnost a Blízký východ z Institutu studia národní bezpečnosti (the Institutefor National Security Studies, INSS) v Tel Avivu, řekl Sputniku, že připouští skutečnost, že v podmínkách hybridní války s Íránem může Izrael používat speciální zařízení nebo „klimatické zbraně" k tomu, aby ovlivnil situaci v Íránu zevnitř a svrhl současnou vládu:

„Nevylučuji, že Izrael může mít něco společného s tím, o čem hovoří Íránci — ovlivňovat oblaka. Za prvé — dnes jsme svědky hybridní války, která vychází za rámec obyčejné války: používají se všechny prostředky včetně metod působení na podnebí a počasí. Například si vezměme Izrael. Dnes teroristé v Palestině „ostřelují" ohnivými hady plantáže se stromy a pole na území Izraele. Posílají tyto vzdušné hady s hořlavou kapalinou. Tato kapalina se vylije na pole, plantáže izraelských obyvatel. Kvůli tomu už více než dva týdny bojujeme se silnými požáry. U nás je teď léto a velké sucho. Kvůli těmto hadům je téměř veškerý jih Izraele v požárech. To znamená, že Palestinci se vyzbrojili takzvanými „klimatickými zbraněmi". V zásadě to není překvapivé. Už v době studené války se vyvíjely zbraně, které mohou ovlivnit podnebí a počasí. Proto nevylučuji, že tyto zbraně jsou nyní používány proti Íránu.

Proč by to Izrael dělal? Za prvé — Írán je dnes základním a hlavním strategickým nebezpečím pro existenci Izraele, jelikož stahuje všechny své ozbrojené vojenské síly v Sýrii k hranicím našeho státu. V této souvislosti je Izrael dokonce nucen provádět nálety na íránské vojenské struktury a základny, které se nacházejí na syrském území bezprostředně na hranici s Izraelem. Za druhé — dnes jsou v Íránu nepokoje. Civilní obyvatelstvo vystupuje proti politice íránské vlády. Není vyloučena možnost, že Izrael se prostřednictvím klimatického působení pokouší ovlivnit obyvatelstvo k sesazení politického režimu v Íránu. Jestliže ovlivňování podnebí může ovlivnit změnu režimu, to znamená vyprovokovat ještě větší nespokojenost íránského obyvatelstva s jeho vládou, jeho politikou vůči klimatickým problémům (30. června ve městě Chorramšahr na jihu země se konaly masové protestní akce kvůli akutnímu nedostatku pitné vody — poz. Sputniku), tak Izrael, jak říkají Íránci, využije tuto možnost.