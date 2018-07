Nové Drážďany: Rakka je velkým společným hrobem. Stovky těl leží na ulicích

Letecké útoky koalice rozbombardovaly město a pod jeho troskami pohřbily další stovky lidí. Oficiální zástupce Ministerstva obrany Ruska, generálmajor Igor Konašenkov v tiskové zprávě úřadu uvedl, že Rakku potkal stejný osud jako v roce 1945 Drážďany, které byly anglickým a americkým bombardováním vymazány ze zemského povrchu.

Generální ředitel Syrské soudně lékařské expertizy Zaher Hajo Sputniku řekl, že během práce specialistů expertizy byly potvrzeny slova místních občanů o hrozném mučení a mnoha druhů poprav vězňů, které vymysleli teroristé.

© REUTERS / Zohra Bensemra V OSN promluvili o rozsahu ničení v syrském městě Rakka

„Stovky lidí byly zabity hřebíky, které jim teroristé zatloukali do srdce nebo do hlavy. Vězně zapalovali, polívali vařící vodou nebo rozžhaveným olejem, shazovali je ze střech domů. Každý den desítce lidí usekli hlavu, kterou potom připevnili na stěny jako tréninkové terče. Těla příbuzným vraceli jen zřídkakdy, přitom si kladli podmínky, že trup nesmí být pohřben na muslimském hřbitově," uvedl Zaher Hajo. „Můžu uvést jeden známý příklad. V roce 2016 o Svátku obětování radikálové zabili deset lidí ve věku do 20 let z rodu al Aqisat. Zabili je na jatkách jako ovce."

Zaher Hajo uvedl, že tisíce lidí jsou stále nezvěstné, ale byly objeveny desítky masových hrobů. Všechno jsou to oběti ISIS, An-Nusrá a dalších teroristických organizací.

„Na severu provincie Rakka u osady Suluk bylo v jeskyni nalezeno asi tři tisíce zavražděných. Tato jeskyně je tvarem podobná hluboké studně. Radikálové sem vozili těla z celého okolí. Byla tam nalezena těla dětí, starých lidí a dokonce ženicha s nevěstou, které popravili v den svatby."

Zaher Hajo také řekl, že hromadné hroby se nachází všude. Zvláště velké množství těl bylo nalezeno u věznic a nemocnic.

© Sputnik / Maksim Blinov Lavrov: USA nevyslyšely výzvy o zajištění návratu lidí do Rakky

„Za rok 2017 bylo v Národní nemocnici Rakky popraveno 381 lidí, včetně mnoha žen a dětí. Všechny je pohřbili přímo ve dvoře nemocnice. V říjnu 2017, když už probíhaly boje na osvobození města, teroristé zabili 297 lidí, šlo zejména o ženy a děti, které se snažily opustit město. Pohřbili je také na západním předměstí."

„Největší hromadný hrob Rakky se nachází v samotném centru města. Jsou to hory trosek, pod kterými jsou kvůli bombardování americké koalice mrtví pohřbeni," řekl generální ředitel Syrské soudně lékařské expertizy Zahej Hajo.

Syrská Rakka byla od teroristů IS osvobozena v roce 2017, občané však dodnes odstraňují trosky, pod kterými zůstávají stovky těl. Deficit techniky a nedostatečná pomoc mezinárodního společenství dělá z obnovy Rakky téměř nadlidský úkol. Navíc v Rakce nadále umírají lidé. Ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu v rozhovoru pro italský list Il Giornale uvedl, že kvůli výbušninám a minám, které tam zůstaly po masivním bombardování letectva mezinárodní koalice, ve městě nadále umírají místní občané. Každý týden jde o desítky lidských životů, umírají i děti.