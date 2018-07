Svatá mise ve vzduchu: jak probíhá porod na palubě letadla

I když jsou porody ve vzduchu považovány za standardní situaci, jsou zpracovány pouze teoreticky. Takových případů se totiž děje málo. Sputnik kontaktoval členy posádky a zjistil podrobnější informace.

Nestihla ani poobědvat

Taťjana Jurjeva z Jekatěrinburgu se stala letuškou teprve před třemi měsíci. Dříve pracovala jako lékařka , proto věděla, jak porod vést. Vzpomíná na případ, kdy porod musel proběhnout přímo v sanitce. Nicméně na palubě letadla probíhalo všechno trochu jinak.

„Každá letuška projde nejprve základním výcvikem, jehož součástí je i kurz předlékařské pomoci. Na kurzech také učí, jak správně vést porod, co konkrétně obsahuje lékárnička a jak ji použít. Jde ale pouze o teorii, protože v praxi se s tím lidé setkávají jen zřídka. Pro celou posádku, včetně pilotů, šlo o první takový výstup, i to přesto, že mí kolegové létají už mnoho let," řekla Taťjana.

„Letadlo nabíralo výšku a bylo zhruba 7 000 metrů vysoko, když si Ufimova začala stěžovat na bolesti. Přišla k ní starší letuška Taťjana Bulajeva. Ukázalo se, že ženě už praskla voda. Tehdy jsme si uvědomili, že rodí. A to i přesto, že nepociťovala žádné kontrakce. Já, jako nejzkušenější, jsem se rozhodla, že dítě odrodím. Pomáhala celá posádka. A nejen oni, všichni pasažéři chtěli pomoci!" směje se Taťjana.

Podle jejich slov letušky rychle sehnaly speciální plenty a sterilní pleny, aby se žádný z pasažérů necítil nepříjemně. Ale vzhledem k tomu, že během letu nemůžete opustit sedadla a paluba byla plná, musela jsme experimentovat. Měli jsme štěstí, že business třída byla téměř prázdná. Mezitím, co se letadlo vracelo zpátky do Oše, uvolnili členové posádky jednu z řad a umístili tam rodící Světlanu.

„Nic jsme nestíhali, vše probíhalo ve spěchu. Ale náš tým byl sehraný. Všechno jsme udělali správně. O tom, že porod byl předčasný a žena porodila teprve sedmiměsíčního chlapečka, jsem se dozvěděla, až jsem ho uviděla. Byl opravdu maličký a vážil něco málo přes dva kilogramy. Všimla jsem si toho na první pohled a matka pak potvrdila, že byla teprve v 29. týdnu," dělí se o své zážitky Taťjana.

Od chvíle, kdy si těhotná Světlana začala stěžovat posádce na bolesti, až do chvíle, kdy chlapec přišel na svět, neuplynulo více než 10 minut.

„Porod proběhl velmi rychle. A chlapeček se má opravdu k světu. Během 15 minut už mával ručičkami, otevíral očka a byl velice čilý. Neměl ani tušení, za jakých okolností se narodil," vtipkuje letuška.

Jezděte vlakem

Porod Ufimové byl jak vystřižený z učebnice — rychlý a bez komplikací, směje se letuška. I přesto, že členové posádky z teorie vědí, jak se mají jako porodní asistenti zachovat, jen málokdo se k tomuto kroku odváží. Bývalá letuška jedné z ruských společností Olga Smolova (jméno je pozměněno) pod podmínkou anonymity Sputniku vysvětlila, že jsou seznámeni pouze s běžným porodem. Nikdo však už neví, jak se zachovat, pokud se něco pokazí.

„V jiném stavu by se létat nemělo. Na počátku to může vyvolat potrat, v pokročilé fázi také, ale s těžkými následky jako je krvácení. A letadlo nemůže přistát hned, zabere mu to minimálně 20 minut. Šance na porod v pokročilém stádiu těhotenství je větší, ale ne vždy to proběhne hladce. V takovém případě pomůže jen to, když je mezi pasažéry porodní asistent," řekla Smolova.

„Právo půdy"

Kromě potíží spojených se zdravotním stavem po porodu se může rodina potýkat i s právními komplikacemi, které souvisí s občanstvím chlapce.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky V roce 2017 Porošenko připravil o občanství přes 5 tisíc lidí

Ve většině zemí funguje princip „práva půdy". Znamená to, že dítě se stává občanem toho státu, na jehož území se narodilo, a to nezávisle na občanství svých rodičů.

Existuje případ z roku 2009, kdy občanka Ugandy v noci na Nový rok porodila dítě v letadle. To v tu chvíli letělo nad Kanadou ve směru na USA a kanadské úřady prohlásily novorozence za svého občana.

Jeden cestující navíc

Některé letecké společnosti darují lidem narozeným na palubě celoživotní právo na lety zdarma. Tak to udělala například indická společnost Jet Airways.

Ruští letečtí dopravci nejsou však povinni toto právo poskytnout. „Nejčastěji je takové právo omezeno počtem bezplatných letů s využitím pouze vybraných služeb, aby se předešlo zneužívání," zdůraznil Starinskij.