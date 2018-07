Na Ukrajině si postěžovali na to, že ukrajinská otázka rozčiluje Evropu

„Je dobré, že na programu jednání Putina a Trumpa ukrajinská otázka ještě stále je. Právě jsem se vrátil z berlínského summitu Parlamentního shromáždění OBSE a, víte, ukrajinská otázka tam už všechny rozčiluje. Nikdo nechápe, proč se neplní minské dohody a proč nechce ukrajinský parlament realizovat to, co může udělat jenom on sám — schválit zákony. Nemůže to přece udělat ani Spolkový sněm, ani americký Kongres, ani Státní duma, můžeme to udělat jenom my. To ale udělat nemůžeme, protože tuto otázku blokuje koalice a prezident," postěžoval si poslanec.

Dne 25. května ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman prohlásil, že plynovod Severní proud 2 je hybridní zbraní Ruska proti Evropské unii. Ve stejném měsíci poslanec Nejvyšší rady za stranu Lidová fronta Oleksandr Kirš navrhl Kyjevu, aby vydíral MMF ve snaze dosáhnout výhodnějších podmínek úvěrování.

Vztahy mezi Kyjevem a Moskvou se prudce zhoršily po znovusjednocení Krymu s Ruskem v březnu 2014 a po začátku konfliktu na Donbasu v dubnu téhož roku. Ukrajina pravidelně obviňuje Moskvu z vedení vojenských akcí na jihovýchodě svého území a označuje Rusko za agresora. Kreml tato obvinění odmítá.