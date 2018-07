Infantino: Je to nejlepší mistrovství světa v historii!

Prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino uvedl, že mistrovství světa v roce 2018 v Rusku je nejlepším v historii turnaje.

Fotbalové mistrovství světa se koná v 11 městech Ruska od 14. června do 15. července. Finále turnaje mezi týmy Francie a Chorvatska se uskuteční 15. července v Moskvě.

„Neuvěřitelné, úžasné mistrovství světa. Od samého začátku turnaje se tady setkáváme s neuvěřitelnými emocemi a za dva dny přijde vrchol všeho. Posledních pár let jsem říkal, že mistrovství světa v roce 2018 bude nejlepším za celou dobu. Teď to mohu znovu říci a to s přesvědčením, že je to opravdu nejlepší mistrovství světa v historii. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podílel na přípravě turnaje," řekl Infantino na tiskové konferenci.

„Děkuji ruskému lidu, celému Rusku. Děkuji vládě, prezidentu Vladimiru Putinovi, místnímu organizačnímu výboru, Ruskému fotbalovému svazu. Všem těm, kdo v této zemi zajistil organizaci mistrovství světa, to nejlepší za celou dobu. Srdce, úsměvy mistrovství světa, dobrovolníci a tisíce lidí, kteří pracovali na organizaci turnaje," dodal Infantino.