Trump vybral pro Británii nového premiéra

Prezident USA Donald Trump prozradil, koho pokládá za nejvhodnějšího kandidáta na post ministerského předsedy Velké Británie. Jedná se o bývalého ministra zahraničí Borise Johnsona, uvedl deník The Sun.

V rozhovoru pro tyto noviny americký prezident prohlásil: „Borise si velmi vážím. Já se mu očividně také líbím, říká o mně přece dobré věci." Trump bývalého ministra zahraničí označil mimo jiné za velmi nadaného člověka. „Myslím si, že je to skvělý představitel vaší země," dodal.

Podle svých slov byl americký lídr velmi rozhořčen, když se dozvěděl o Johnsonově demisi. Trump podotkl, že doufá v jeho návrat do politiky.

Pokud jde o bývalého ministra, ten se o americkém prezidentovi vyjadřuje nechvalně. Označil ho za „úžasně nevzdělané individuum". „Jednoho dne při fotografování v New Yorku ke mně přistoupila dívka a řekla: „Tady, tady! Není to náhodou pan Trump?" Byl to jeden z nejhorších okamžiků mého života," řekl Johnson.