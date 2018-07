Armatu nahradí tank založený na nových fyzikálních principech

Za 25 až 30 let poté, co tank Armata morálně zastará, ho nahradí technika založená na nových fyzikálních principech. Domnívá se tak bývalý šéf hlavní automobilové a tankové správy Ministerstva obrany RF generál Sergej Majev.

„V závěrečném stádiu vývoje se teď nachází několik bojových platforem — Armata, Kurganěc-25 a Bumerang. Všechno jsou to tradiční stroje, které poslouží nejméně 25 až 30 let. Měly by je nahradit komplexy založené na nových fyzikálních principech," řekl Majev v rozhovoru pro ruská média u příležitosti 75. výročí Prochorovské bitvy, největší tankové bitvy v dějinách.

© Sputnik / Alexei Malgavko Tank Armata bude v roce 2018 vybaven nejnovějším optickým systémem

Podle generála se jeho prognóza vyplní za podmínky náležitého rozvoje vědy, konstrukčního myšlení, výroby a dostatečného financování všech těchto složek. Za nové fyzické principy jsou považovány procesy a jevy, které nebyly dříve uplatňovány ve zbrojních systémech, např. bojové lasery, zvukové a elektromagnetické zbraně apod.

„Robotické tanky" se do armády dostanou mnohem dříve, přibližně za 10 až 15 let, soudí Majev. Aby se tak stalo, je nutné vyvíjet kompletující robotické systémy.

Dne 12. července roku 1943 došlo na Kurském oblouku u stanice Prochorovka k největší tankové bitvě 2. světové války. Zúčastnilo se jí přes 900 tanků, samohybných děl i obrněných vozidel a zhruba 200 000 lidí.