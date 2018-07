Maďarský ministr: Migrace není základním lidským právem. V EU je současnou příčinou teroru

Na otázku, zdali se Maďarsku podařilo vyhnout se situaci s migranty, kdy například Německo bylo zasaženo vlnou migrace, maďarský ministr odpověděl: „My jsme od začátku říkali, že nejsme připraveni přijímat žádné nelegální migranty na území naší země. Velmi jasně jsme říkali od začátku, že jsou to jedině Maďaři, kdo mohou rozhodnou o tom, komu bude dovoleno přijít na území země a komu to dovoleno nebude. A jsme to jen my, Maďaři, kdo může rozhodnout o tom, s kým si přejeme žít a s kým ne. Proto od samého začátku ochraňujeme naši hranici."

„Jasně jsme řekli, že je jen jediná cesta, jak přijít do Maďarska, a to je ta legální — skrze oficiální hraniční přechody s náležitou dokumentací během otevíracích hodin. Tečka. Některé evropské země, bohužel, zabředly v politické korektnosti a pokrytectví. Důsledky toho jsou nyní velmi jasné," řekl maďarský ministr pro Breitbart News

Několik posledních let historie Evropské unie je, podle názoru ministra, poznamenáno důsledky rozhodnutí evropských zemí vpouštět na svá území nelegální migranty. Platí za to Evropané snížením bezpečnosti v unii a vzrůstem počtu teroristických činů.

„Když se podíváte na poslední tři roky evropské historie, tak uvidíte, že došlo k 29 velkým teroristickým útokům, jež zabily více než 330 lidí a dalších 1 300 lidí bylo zraněno. To je jasný důsledek migrační krize, jelikož více než 1,5 milionu lidí vstoupilo na území EU bez jakékoli kontroly a prověrky," prohlásil Szijjártó.

Ministr se následně věnoval citlivému tématu odůvodnění přijímání migrantů na území EU. Migrace, podle jeho názoru, není základní lidské právo. Debatu, jež probíhá okolo migrační krize, označil za falešnou.

„Ve věci migrace byl vytvořen falešný kontext. Ten říká, že migrace je základní lidské právo. Ne! Migrace není základní lidské právo! Základní lidské právo není to, že si vyberete zemi, v níž byste rádi žili. (…) Základním lidským právem zato je mít bezpečný a zajištěný život doma."

© REUTERS / Christinne Muschi Kohlíček: Trump by mohl na summitu v Helsinkách šokovat své spojence

Szijjártó poukázal i na absenci činů vykonaných evropskými lídry, jež pouze hovoří o tom, co je potřeba dělat, nevyvíjejí však žádnou aktivitu. Upozornil na to, že střední Evropa se v pozici k tomuto problému nijak od pozice evropských lídrů nevzdaluje.

„Problémem je, že evropští lídři pouze mluví o nezbytnosti ochrany vnějších hranic, pouze mluví o možnosti vytvořit hotspoty mimo území EU, nic se ale ve skutečnosti v tomto směru neděje. My, centrální Evropané, jsme ti, kdo reprezentují přesně tuhle pozici od roku 2015, když došlo k první vlně migrace."

Skutečnost, že Itálie zavírá přístavy pro lodě naložené migranty, označil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó za fakt „měnící pravidla hry" a samotného italského ministra Salviniho, jenž má v této věci klíčovou roli, označil za „seriózní osobu".