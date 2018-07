Indie hodlá pokračovat v jednání s Ruskem o S-400

Jednání Indie a Ruska o dodávkách protiletadlových raketových systémů S-400 Triumf budou i nadále pokračovat, a to navzdory tlaku ze strany USA, píše Tribune s odkazem na indickou ministryni obrany Nirmalu Sitharamanovou.

© Sputnik / Alexey Malgavko Média zjistila, že indická Rada pro obranné zakázky schválila dohodu o S-400

Jak již bylo dříve oznámeno, poté, co bylo v květnu dohodnuto dodávat protiletadlové systémy S-400 do Indie za 6 miliard dolarů, Washington vyjádřil nespokojenost se spoluprácí mezi Moskvou a Dillí a varoval, že by nákupy ruských zbraní mohly vést k uložení sankcí vůči této zemi.

„Řekli jsme delegaci Kongresu USA, že to je zákon Spojených států, nikoliv zákon OSN," uvedla na tiskové konferenci. Když se novináři zeptali ministra, jestli to znamená, že americký zákon se nevztahuje na Indii, odpověděla: „Samozřejmě že ne."

Podle listu Sitharamanová poznamenala, že jednání o dohodě jsou v poslední fázi. Podle ní Indická strana informovala Američany, že má s Ruskem dlouhé vztahy a bude je nadále rozvíjet.