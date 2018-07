Většina Rusů považuje Západ za partnera. Prokázal to poslední průzkum veřejného mínění

Podle výsledků nedávno provedeného průzkumu veřejného mínění Ruska většina respondentů věří, že by jejich země měla jednat se západními státy jako s partnery. Veřejnost však stále zůstává rozdělená, pokud jde o otázku opětovného návratu Ruska do klubu G7.

Podle průzkumu nezávislého ruského střediska pro výzkum veřejného mínění Levada-centr, který proběhl koncem června, si celkem 61 % ruských občanů myslí, že Moskva by měla jednat se Západem jako s partnerem. Dalších 16 % považuje západní státy za konkurenci a jen pět procent je označilo za nepřítele.

Tento poměr se od ledna 2017 významně změnil, jelikož tehdy 43 % Rusů podporovalo partnerské vztahy se Západem, 31 % pokládalo Západ za konkurenci a sedm procent je považovalo za nepřítele.

© Sputnik / Alexej Filippov Sexismus, nikoliv rasismus se stal hlavním problémem MS 2018 v Rusku, tvrdí experti FIFA

Letošní průzkum odhalil i mínění Rusů týkající se současné situace s klubem G7 . Při odpovědi na následující otázku: „Myslíte, že by Rusko mělo opětovně vstoupit do klubu G7, změniv jeho formát zpět na G8?", se názory respondentů rozcházely. Celkem 41 % uvedlo, že je důležité, aby se Rusko opět vrátilo do klubu zemí G7 a vrátilo mu svůj prvotní název G8. Nicméně 43 % Rusů zamítlo cíl jako nedůležitý.

V roce 1995, když Rusko vstoupilo do G8, 64 % Rusů věřilo, že tento krok je důležitý, zatímco 15 % prosazovalo názor, že účast v tomto bloku má na politickou situaci nepatrný vliv.

© Sputnik / Alexander Vilf Infantino: Mistrovství světa v Rusku je nejlepší v historii!

G8 vyloučila Rusko z jeho řad v roce 2014 poté, co se Krymská republika vrátila do Ruské federace.

Již na začátku letošního roku americký prezident Donald Trump uvedl, že by chtěl, aby se Rusko účastnilo více aktivit skupiny G7. Stejný názor zastává i nově zvolený italský premiér Giuseppe Conte. Ostatní země G7 jsou však proti tomuto návrhu.

Dmitrij Peskov, tiskový mluvčí Vladimira Putina, uvedl, že ruský zájem o G8 už není tak velký, jako býval kdysi, a dodal, že Moskva dává přednost společné práci ve formátu G20.