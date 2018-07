Britská média se ospravedlnila za lež o Rusku před MS 2018

Poznamenal, že klíčovou poznámkou v mnohých zprávách byla fráze fanoušků Anglie na MS v Rusku, že „britská média očerňují Brity". Přiznává, že se publikace skutečně vystrašily britské fanoušky, kteří na turnaj nepřijeli v takovém počtu, jako fanoušci z Jižní Ameriky. Toto Walker napsal ve svém článku pro The Guardian.

© Foto : Twitter / Thogden Angličtí fanoušci natočili video odhalující mýty o Rusku. Následovalo nečekané pokračování

Novinář připouští, že byl také překvapen tím, jak dobrá je atmosféra na MS, ale „vždy očekával, že Rusko bude mít vynikající mistrovství světa", protože byl moskevským zpravodajem již více než deset let a viděl „že město a země se mění k nepoznání".

Domnívá se, že to ale neznamená, že by novináři měli ignorovat negativní aspekty tohoto turnaje, i když britská média by spíše měla ukázat zemi samotnou. Nicméně vyzývá, aby nekritizovali pouze britská média, protože to špatné v tisku o Rusku je v mnoha ohledech „vyvoláno samotným Ruskem". Zejména poukazuje na potyčky fotbalových chuligánů z Ruska a Anglie v roce 2016, kdy někteří ruští politici schválili akce ruských fanoušků. Proto se domnívá, že by nemělo být takovým překvapením, že o tom média tak často psala.

Zároveň ospravedlňuje postavení The Guardian, který několik měsíců před MS vydával články o programu na zlepšení Moskvy, o krásném systému metra ruského hlavního města a o cestě novináře po ohromující Volze. Psalo se však také o „porušování práv" a „válce a na Ukrajině", což jsou témata, na která by se podle autora nemělo zapomínat.

Walker nakonec shrnuje, že po mnoho let bylo pro ruské úředníky jednodušší křičet o „rusofobii" než odkrýt a demonstrovat druhou stránku země.