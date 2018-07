Panika v Polsku: u Varšavy hledají šestimetrovou zabijáckou krajtu! (FOTO)

Celý den se dnes v Polsku hovoří o turistickém městečku Konstancin-Jeziorna, ve kterém došlo k děsivému nálezu. Odborníci uvedli, že byla nalezena hadí kůže obřích rozměrů, která podle všeho patří krajtě tygrovité. Tento druh hada by měl žít v oblasti jižní a jihovýchodní Asie, ne však ve Varšavě!

Polská nadace na záchranu zvířat Polska Foundation oznámila, že nalezená kůže je čerstvá, a proto by jedinec mohl být hladový a velmi agresivní.

S největší pravděpodobností had unikl svému majiteli, milovníkovi exotických zvířat, a nyní se ukrývá někde v blízkosti řeky Visly. Ta mimochodem rozšířila své koryto a přítoky po celé zemi, proto by bylo nejlepší najít hada co nejdříve.

Policie žádá, aby byli lidé při procházkách s dětmi a zvířaty více opatrní, protože právě oni jsou nejvíce ohroženi tím, že budou hadem napadeni.

© Foto: Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Polska

Místní tisk informoval o nalezeném těle bobra, kterého krajta zardousila, ale mnozí tomuto sdělení nevěří a domnívají se, že média jen šíří paniku. Někteří z nich dokonce komicky zrekonstruovali útok na bobra!