Írán neprojde! Pomůže Rusko Izraeli vypořádat se s „hrozbou“?

Toto prohlášení bylo učiněno po obnovení izraelských útoků na pozice syrské armády na jihu země. Izraelský bezpečnostní expert Dr. Mark Heller vyložil v rozhovoru pro Sputnik svůj pohled na pozici Tel Avivu.

Nehledě na rostoucí napětí ve vztazích mezi Sýrií a Izraelem to vypadá, že Tel Aviv vyměnil svůj tón vůči prezidentovi Asadovi. Prohlásil, že Izrael se nebude vměšovat do syrských záležitostí za podmínky dodržování existujících vztahů. Co podle vás mohlo vyvolat tyto změny?

Heller: Podle mého je zde očividné jisté přiznání ze strany Izraele prakticky nevyhnutelného výsledku dlouhé občanské války v Sýrii — režim syrské vlády bude obnoven téměř na celém území země, a to i v oblastech, které se nacházejí hned vedle Izraele.

Izraelské chápání spočívá v tom, že je nezbytné dosáhnout jistého pochopení s tímto režimem.

Mnozí pozorovatelé považují roli Ruska, kterou by mohlo sehrát při stabilizaci vztahů Izraele a Sýrie, za poměrně zajímavou. Hlavně v situaci na hranici, když vezmeme v úvahu jeho (ruské) napojení na strany tohoto sporu. Co si o tom myslíte?

Rusko skutečně je spojeno jak se Sýrií, tak i s Izraelem. Ovšem, podle mého, ještě důležitějším faktorem je to, že Rusko má stálé vztahy s Íránem. Co se týče Izraele, tak právě toto je potřeba rychle projednat — udržování Íránu a organizací, které má pod kontrolou, dále od izraelského území a ideálně je udržet mimo Sýrie.

Vypadá to, že do jisté míry zde existuje jistá shoda v zájmech Izraele a Ruska, protože Izrael si myslí, že Rusko také nemá zájem na upevnění či rozšíření vlivu Íránu a jeho kontroly na území Sýrie. Proto je hlavní otázka to, nakolik Rusko je připraveno a schopno napomáhat dosažení výsledku, kterému je Izrael bezpodmínečně nakloněn — odstřižení Íránu od syrských záležitostí. Musíme počkat a podívat se, zdali k tomu dojde.