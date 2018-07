Paradox: Francouzi jsou připraveni zvýšit výdaje na 2 % HDP a získat nezávislost od USA

Trump uvedl, že spojenci musí rychleji zvýšit výdaje na obranu, možná ještě více než 2 %, ale Evropané se domnívají, že rozhovor je pouze potvrzením předchozích ukazatelů. Sputnik si o tomto problému promluvil s ředitelem Institutu pro mezinárodní a strategické studie (IRIS) Pascalem Bonifacem.

„Trumpova prohlášení nezůstala bez povšimnutí, soudě po vytrvalosti, s jakou je dělá. NATO je úzce spjato se Spojenými státy […] V každém případě je nárůst vojenských výdajů, které požaduje současně USA a NATO , doprovázeno nátlakem," řekl Bonifac.

„Vždy si můžeme vybrat, zda podlehnout vydírání nebo ne. Nyní mají Evropané dvě vize tohoto problému. Někteří vidí Rusko jako hrozbu pro jejich existenci. Například Polsko a pobaltské státy, které se především obávají, že je USA opustí. Proto když jim Trump tímto hrozí, velmi je to děsí. Jiní, jako například ve Francii a Německu, se domnívají, že bychom neměli podlehnout tomuto druhu vydírání, že rozhodnutí by měla být přijata na úrovni jednotlivých zemí, a že pokud se omezíme pouze na jednoduché přikývnutí na rozhodnutí přijatých ve Washingtonu, nějakým způsobem to ovlivní naši nezávislost," tvrdí expert.

Ve zprávě, která byla zveřejněna na počátku května Stockholmským institutem pro studium míru, 29 zemí NATO utratilo za rok 2017 na obranu 900 miliard dolarů, což je 52 % světových výdajů na tyto cíle. Zároveň se ruské vojenské výdaje poprvé za dvacet let snížily o 20 % v roce 2017 a činily 66,3 miliardy dolarů.

„Francie souhlasila s tím, že zvýší své vojenské výdaje o 2 %. A neudělali to, aby potěšili Trumpa, ale aby uspokojili své potřeby, o kterých mluví naši vojáci. Francouzská armáda působí na mnoha teritoriích, například v Sahelu a jiných oblastech. Francouzské úřady se domnívají, že je třeba zvýšit vojenské výdaje… Zvýšení vojenského rozpočtu nemusí nutně znamenat dodržování vůle Spojených států. Může to být také způsob, jak zachovat nebo získat určitou autonomii vůči Američanům, a tím snížit naši závislost na nich," uzavřel expert.