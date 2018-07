Scarlett Johanssonová přenechala hlavní roli transgenderům

Ve zprávě, kterou uveřejnil Out, odůvodnila herečka své rozhodnutí eticky. „Obdivuji a mám velmi ráda společenství transgenderů," prohlásila Johanssonová a podotkla, že se od nich mnohému naučila poté, co poprvé hovořila o roli Dante Gillové. Podotkla, že by chtěla tuto roli sehrát, protože podle údajů GLAAD (mediální organizace, která bojuje za práva LGBT společenství) bylo v minulém roce v hollywoodských filmech zobrazeno o 40 % méně představitelů netradiční sexuální orientace ve srovnání s rokem 2016, a transgender nebyl ani jeden. Podle slov Johanssonové by však měl tuto roli hrát transgender. Popřála všem hercům rovnost a spravedlnost.