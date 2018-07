Trump prozradil obsah rozhovoru s Alžbětou II. a znovu tak porušil etiketu

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro týdeník The Mail on Sunday prozradil podrobnosti ze schůzky s britskou královnou Alžbětou II.

Trump se přiznal, že se v rozhovoru dotkl tématu Brexitu a novinářům dokonce sdělil odpověď královny.

„Řekla, a měla pravdu, že se jedná o velmi složitý problém. Myslím, že nikdo ano nepředpokládal, jak těžké toto rozhodnutí bude. Všichni si mysleli, že je to velmi prosté. No, uvidíme, jak to dopadne," řekl Trump.

© AFP 2018 / Matt Dunham Trump při setkání s Alžbětou II. přezíral protokolem a slušným chováním (VIDEO)

Americký prezident byl královnou Alžbětou II. nadšen. „Je to podivuhodná žena — tak energická, vtipná a bystrá. Byla nádherná! Skvělá a velmi krásná žena. Byla to pro mě velká čest, že jsme se konečně setkali," svěřil se Trump.

Podle tradic a pravidel etikety nesmí být obsah rozhovoru během audience u královny zveřejněn. Navíc příslušníci královské rodiny nemají právo hlasu a nemohou veřejně mluvit na politická témata.