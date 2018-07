Nejžhavější meteoroložka na světě rozpálila internet (FOTO, VIDEO)

Mexická televizní moderátorka Yanet Garcia ví, jak přivést svých 6,4 milionu sledujících na Instagramu do varu.

Yanet Garcia publikovala na svém účtu fotografie a videa z fitka, která vám zvednou tlak.

Její klip, který nazvala Just keep going, získal během prvních 16 hodin 224 000 lajků a 2200 tisíce komentářů.

Televizní moderátorka Yanet (27), o níž Playboy hovoří jako o „holce, která vás donutí chtít koukat na počasí", příležitostně sdílí klipy ze své přípravy v posilovně.

… občas se prostě jen tak fotí:

Nyní se dokonce ocitla i na přední stránce magazínu Maxim.

Svoji práci, ranní show s názvem „Hoy", si také užívá…