Ruský tank T-14 nadále fascinuje Američany

Analýza pochází z roku 2015, říká portál. Z důvodu, že o téma začal být velký zájem, byl článek znovu zveřejněn.

„T-14 je naprostý odklon od předchozích sovětských a ruských tanků," myslí si autor NI Dave Majumdar.

Sovětské tanky měly podle něho „poměrně snadnou konstrukci". Dříve se spoléhalo spíše na počet tanků spíše než na jejich technickou dokonalost ve srovnání se západními modely. T-14 je pravý opak. „Je vybaven mnoha velmi pokročilým funkcemi, které nejsou k vidění na žádném provozovaném tanku nikde na světě."

„Čím se Armata liší od všech provozovaných tanků, je dálkově řízená věž. Přednost je v tom, že kapsule s posádkou je fyzicky oddělena od munice."

Tank má dále aktivní a pasivní ochranu pro lepší přežití v boji.

Americký tank oproti tomu má „vyzkoušenou a spolehlivou konstrukci", která je stále modernizována. Nová verze amerického tanku M1A3 je lehčí a pohyblivější. Pokud by došlo ke konfrontaci mezi těmito tanky, tak by zvítězil ten, kdo by dříve uviděl nepřítele.

T-14 se může „ukázat jako smrtící zbraň", dodal americký magazín.