Turecký zájem o nákup ruského protivzdušného systému je riziko pro NATO

Generál Tod Wolters řekl pro agenturu, že celá záležitost vyvolává obavy.

„Vše, co může S-400 udělat, aby to napomohlo porozumět možnostem, jaké má F-35, zcela jistě není výhodné pro koalici," řekl Wolters.

NATO a USA chtějí, podle informací Reuters, zabránit systému S-400 sbírat informace o stíhačce F-35.

Norsko, Velká Británie a Itálie budou mít do konce roku 40 stíhaček F-35, dalších 24 bude dodáno v příštím roce, Nizozemsko rovněž dostane dva stroje, píše Reuters.

„Turci si musí vybrat. Buď budou součástí NATO, nebo se přestěhují do ruského kempu v oblasti obrany," cituje agentura slova amerického generála ve výslužbě Davida Deptulu.

Ten dále prohlásil, že NATO nikdy neintegruje systém S-400 do společného protivzdušného systému, jelikož by to ruskému systému dalo informace o operační taktice a procedurách, které by mohly být předány jiným uživatelům.