Trump začal podezírat Putina z krutosti

Prezident Spojených států Donald Trump připustil, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl být krutým člověkem. Prezident to prohlásil v rozhovoru pro Daily Mail.

Novinář Piers Morgan během rozhovoru označil vůdce KLDR Kim Čong-una za nelítostného diktátora. Trump s jeho výrokem souhlasil a doplnil, že i on má co dočinění s mnoha lidmi, kteří jsou dosti bezohlední. Morgana zajímalo, jestli k takovým lidem patří i Putin.

© AFP 2018 / Oli Scarff Mayová: Trump mi řekl, že by Británie měla zažalovat EU kvůli brexitu

„To vám nemůžu říci, ale nejspíš to tak bude. Mohl bych ale jmenovat další. Podívejte, bylo by dobré, kdybychom s Ruskem vycházeli. S Putinem jsem se setkal jen párkrát, například na G20," odvětil americký vůdce země.

Trump naznačil, že by s Putinem mohl dobře vycházet, a to i přes to, že ho považuje za svého konkurenta. Podle Trumpa USA i Velká Británie chtějí vycházet s Ruskem, Čínou a dalšími zeměmi. „Je to dobře, ne špatně. Opravdu je to dobře," shrnul závěrem.

V pondělí 16. července se Vladimir Putin setká s Donaldem Trumpem v Helsinkách. Bude se jednat o první plnohodnotné setkání vedoucích představitelů obou zemí mimo velké summity. Před rokem se Putin a Trump poprvé setkali v Hamburku na summitu G20 a poté vedli kratší besedu na summitu APEC v listopadu 2017. Zájem o uskutečnění jednání vyjádřil na konci března Trump během telefonického rozhovoru s Putinem.