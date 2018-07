Potápěč, který zachránil děti v Thajsku, zkritizoval Muska. Ten ho označil za pedofila

Zakladatel společností SpaceX a Tesla Elon Musk nazval pedofilem britského potápěče Verna Unswortha, který zachraňoval děti z jeskyně v Thajsku, po té, co zkritizoval jeho plán na uplatnění miniponorky pro záchranu mladých fotbalistů. Píše o tom The Hollywood Reporter.

Unsworth nazval předtím na svém účtu na Twitteru Muskův plán na záchranu dětí „PR trikem" a poradil miliardářovi, aby „si strčil svoji ponorku co nejhlouběji někam".

© AP Photo / Jae C. Hong, File Elon Musk: Člověk, který se nestydí dělat si reklamu na lidské tragédii

Portál píše , že Musk odpověděl Unsworthovi na Twitteru a prohlásil, že nikdy neviděl „tohoto britského vystěhovalce, který žije v Thajsku, v jeskyni", kde byly zablokovány děti. Navrhl potápěči, aby „ukázal video ze záchrany" školáků, a pak dodal: „Víš co, nemusíš ukazovat to video. Uděláme to tak, že jedna miniponorka absolvuje celou cestu do jeskyně. Promiň, pedofile, sám si o to požádal."

Musk svá slova nevysvětlil, mnozí komentátoři ho za tento výrok zkritizovali. Miliardář pak tento tweet odstranil.

Musk předtím navrhl zachránit děti z jeskyně s pomocí miniponorky. Přiletěl osobně do Thajska na zkoušky, jež se konaly v třetí komoře jeskyně (asi dva kilometry od vchodu), a sdělil, že ponorka zůstane v Thajsku pro tuto operaci, a bude-li zapotřebí, i pro případ budoucích záchranných operací.