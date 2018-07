Putin: Rusko zablokovalo 25 milionů kybernetických útoků během MS 2018

„Za celou dobu, kdy probíhalo mistrovství světa, jsme neutralizovali téměř 25 milionů kybernetických útoků a jiných kriminálních aktivit nacílených na poškození informační infrastruktury Ruska," uvedl ruský prezident.

Při přípravách na světový pohár museli bezpečnostní služby Ruska ověřit více než dva miliony lidí, od pracovníků, které se podíleli na stavebních pracích, až po dobrovolníky, kteří pomáhali s organizací turnaje. Putin také poznamenal, že bezpečnostní služby byly zodpovědné za nepřetržité obchůzky všech míst provedení mistrovství pro odhalení případné radiační, chemické, biologické, či výbušné hrozby.

Po nedělním epickém zakončení turnaje, kdy francouzští fotbalisté dokázali zajistit svůj druhý titul mistrů světa, Putin poděkoval všem, zejména fanouškům, kteří pomohli pořádání tohoto velkolepého festivalu fotbalu.

„Někteří fanoušci jsou emocionální, ale jak se ukázalo, jsou také zodpovědní. Byl jsem tím dokonce překvapen," řekl prezident novinářům po finálovém utkání. „Jsem jim velmi vděčný. Chci fanouškům poděkovat za jejich přístup k celé akci."

Putin označil turnaj za úspěšný a také slíbil, že vytvoří flexibilní vízový režim pro fanoušky, kteří se podle jeho slov „zamilovali do Ruska", a dovolí jim, aby svobodně přijížděli do země až do konce roku, tato nabídka platí pro všechny fanoušky s platným Fan ID.