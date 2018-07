Výzkumníci mozku: Děti by si měly na prázdninách odpočinout, ne se dodatečně učit

Během prázdnin by děti neměly dohánět školu. Pokud je potřeba, aby se děti učily, znamená to, že školní systém selhává, říká přední německý neurobiolog Gerald Hürher. O tom informují noviny FAZ.

Někteří žáci využívají prázdniny k tomu, aby dohnali školní znalosti a učební materiál, jenž se jim nepodařilo osvojit během školního roku. Přední německý výzkumník mozku Gerald Hüther to ale vidí velmi kriticky.

Jestliže se žáci musejí učit i o prázdninách, v takovém případě Hüther hovoří o „úplné kapitulaci či bankrotu školního systému". V prázdninových měsících by měly děti a mladiství mít možnost učit se věci, které nemají nic společného se školou, řekl neurobiolog.

Studium školních předmětů by se mělo odehrávat pouze ve škole. Z toho vyplývá, že žáci by se již dodatečně neměli učit o prázdninách, ale ani večer doma. Podle Hüthera je i doučování známkou toho, že škola neplní své úkoly.

V případě, že se dítěti nedařilo zvládat učební látku během roku, rodiče by neměli nutit děti do učení během prázdnin, nýbrž se jim věnovat tak, aby je motivovali do nového roku, že v novém roce bude vše lepší, říká vědec.