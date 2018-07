Šokující zpráva! Jaderná energetika v USA je na pokraji kolapsu

Výzkum byl zveřejněn pracovníky katedry inženýrství univerzity Carnegie Mellon, Harvardské univerzity a univerzity San Diego v Kalifornii.

Výsledky byly zveřejněny v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů Národní akademie věd (PNAS). V článku s titulem „Jaderná energetika USA: mizící nízkouhlíková alternativa" se zkoumalo 99 jaderných reaktorů ve 30 státech, které provozovalo 30 různých energetických společností. Od roku 2017 jsou ve výstavbě pouze dva nové reaktory, naopak 34 reaktorů jsou vypnuty natrvalo, jelikož jsou mnohé elektrárny zastaralé a končí jim doba životnosti.

„Usnuli jsme za volantem na velmi nebezpečné cestě," řekl Ahmed Abdulla, spoluautor článku z univerzity San Diego. „Musíme opravdu otevřít oči a pečlivě studovat situaci."

Po více než tři desetiletí kolem 20 % jaderné energie USA pocházelo z elektráren, které pracují s varnými reaktory chlazenými lehkou vodou. Tyto lehkovodné elektrárny jsou již staré a končí jim doba životnosti, přitom náklady na jejich modernizaci a obsluhu se zvýšily kvůli rozhodnutí administrace Trumpa podpořit selhávající uhelné a silně zadlužené ropné a plynárenské společnosti země. Odborníci konstatovali, že jaderný průmysl USA nyní nemůže konkurovat na vnitřním energetickém trhu s ostatními nosiči.

Zatímco pokrok pokračuje v posílení baterií na získávání energie ze slunce a z větru, v USA se také prosazuje těžba zemního plynu. Od roku 2018 produkuje fosilní palivo téměř 32 % energie USA.

Vzhledem k blížícímu se kolapsu jaderného průmyslu v USA odborníci chtěli zjistit, zda energie z obnovitelných zdrojů vystačí k vyrovnání ztrát způsobených zánikem jaderných elektráren.

„Ve skutečnosti nemůžete nahradit 20 % spotřeby energie z větru a ze slunečního záření, pokud chcete pokrýt každý čtvereční centimetr mnoha států," řekl Christian Back, viceprezident pro jaderné technologie a materiály společnosti General Atomics.

Back řekl, že s pravou politickou podporou jaderné reaktory, které dnes fungují, by mohly být modernizovány, čím by se zvýšila jejich bezpečnost a životnost, zatímco menší a nákladově efektivnější reaktory by mohly být strategicky umístěny na elektrické síti.

V závěru článku vědci varovali, že „všichni, komu záleží na klimatických změnách, by se měli obávat toho, že se vláda USA vzdává svého jaderného průmyslu, který by mohl být spolehlivou nízkouhlíkovou alternativou fosilním nosičům v příštích několika desetiletích".