Čína se rozhodla pomoci Srbům oklamat EU a dostat zisky

V neděli osmého června se v bulharské Sofii uzavřel summit „16 + 1", v rámci kterého lídři zemí Centrální a Východní Evropy jednali s premiérem Číny Li Kche-čchiangem ohledně možnosti rozvoje svobodného obchodu za podmínek obchodní války Číny a USA. Na tomto summitu představitelé Bělehradu podepsali s čínskými partnery memorandum o výstavbě industriálního parku pro ukládání a zpracování ovoce a zeleniny na území Srbska. Čínská delegace je již v Bělehradu a zahájila jednání s Ministerstvem zemědělství Srbska.

Reportér Sputniku se na ministerstvu dozvěděl, že díky tomuto projektu srbští dodavatelé ovoce a zeleniny konečně dostanou možnost odbytu, kromě toho v novém parku podle plánu čínských partnerů budou k mání i kapacity pro primární zpracování srbských surovin. Konečnou produkci získanou s těchto surovin chtějí Číňané prodávat na evropském trhu.

Podle slov Ministra zemědělství Srbska Branislava Nemidoviče, všechno nejlepší ze srbské úrody sbírá právě Evropská unie, kam se exportuje většina surovin, která se dále zpracovává na území EU. Myšlenka srbsko-čínského projektu spočívá v tom, aby co nejvíce zisku zůstávalo v Srbsku

Jednání Bělehradu s představiteli Číny je současně na počáteční etapě. Kde se umístí industriální park, který má zlepšit situaci s krachující komunitou srbských producentů ovoce a zeleniny, a jaké budou jeho kapacity, zatím zveřejněno nebylo.

Bývalý představitel Ministerstva obchodu Srbska v Číně Zoran Džordževič sdělil Sputniku, že tento projekt by mohl pomoc vyřešit situaci s prodejem surovin a také by přispěl k dalšímu rozvoji průmyslu podobného farmářského typu, který je současně zažívá nelehké časy.

Džordževič zdůraznil, že Číňané oznámili o plánech výstavby industriálních parků a skladů pro skladování a zpracování ovoce a zeleniny ne jenom v Srbsku, ale i jiných zemích regionu.

„Na summitu v Sofii čínský premiér zdůraznil, že Čína bude pokračovat s otevřením tohoto trhu, a bude dělat konkrétní kroky v tomto směru: sníží řadu celních tarifů, bude liberalizovat a systematizovat celní procedury. Cílem těchto opatření je ulehčení procesů celního vyřízení a karanténní kontroly potravinářských výrobků. Mělo by to ulehčit vývoz zemědělské produkce ze zemí Centrální a Východní Evropy do Číny, " vysvětluje srbský expert.

Džordževič sdělil, že Číňané už začali realizovat svůj plán na dovážená svého zboží pomocí přímých železničních dodávek ze Šanghaje a dalších velkých obchodních měst. Této obchodní cestě se říká „nová hedvábná stezka" a povede přes území Ruska do Evropy. Podle slov Džordževiče, Číňané chtějí zajistit, aby se vlaky z Evropy nevracely zpátky prázdnými.

„Číňané rovněž uvedli, že v rámci summitu „16+1" se budou aktivně podílet na vytváření tak zvaných demonstračních zón v oblasti zemědělství. V těchto zónách chtějí pronajmout velké plochy zemědělské půdy k pěstování surovin," sdělil Sputniku Džordževič a poznamenal, že pro Srbsko je to dobrá obchodní šance.