Media šílí. Proč Putin nechal zmoknout chorvatskou prezidentku?

Některá média však sportovní stránka MS vůbec nezajímala, čekala na nějaký skandál, a když jim organizátoři během turnaje žádný neposkytli, finále zůstávala tou poslední možností, aby si mohla vycucat něco z prstu.

Podle portálu Aktuálně.cz se ruský prezident Vladimir Putin při předávání medailí a trofeje ukázal jako špatný hostitel. Nechal totiž zmoknout chorvatskou prezidentku Kolindu Grabarovou Kitarovićovou a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, zatímco sám stal pod deštníkem.

Incident nenechal bez povšimnutí ani bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Na svém twitterovém učtu napsal: „Svět teď vidí Rusko, jaké je: Na trávníku stojí ruský a francouzský prezident a chorvatská prezidentka. Spustil se liják. Nad Putinem okamžitě vyrostl deštník, na Macrona a Kitarovičovou pršelo. Hostitele Putina ani nenapadlo, že by svůj deštník nabídl dámě. On je ten hlavní…"

Svět teď vidí Rusko jaké je: Na trávníku stojí ruský a francouzský prezident a chorvatská prezidentka. Spustil se liják. Nad Putinem okamžitě vyrostl deštník, na Macrona a Kitarovičovou pršelo. Hostitele Putina ani nenapadlo, že by svůj deštník nabídl dámě. On je ten hlavní… — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 15. července 2018

​Není to poprvé, kdy novináři vyčítají Putinovi nedostatek respektu k ženám, používají však dvojí metr.

Například v roce 2014 na summitu Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) si Putin během slavnostního oběda všiml, že vedle sedící první dáma Číny, která na sobě měla jen šaty, se třese zimou a přehodil jí přes ramena deku, která ležela poblíž.

Galantní gesto ruského prezidenta se okamžitě rozběhlo po sociálních sítích. V Číně je přiblížení muže k neznámé ženě považováno za porušení pravidel zdvořilosti. Čínské úřady podle serveru britského listu Guardian zasáhly a video z internetu smazaly, aby se v zemi dále nešířilo.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Putin se „zpozdil“. CNN měla hysterický záchvat

Nebo nedávný případ, kdy novinář německého Bildu viděl „skrytý smysl" v tom, že před začátkem jednání v Soči v květnu tohoto roku Putin daroval německé kancléřce Angele Merkelové květiny. Autor článku je přesvědčený o tom, že květiny, které Putin daroval kancléřce, nejsou tím, čím se zdají být.

„Vypadají jako projev slušnosti, ve skutečnosti je to ale urážka," stojí v článku. Autor vysvětlil, že čelní politici si mají podávat ruce, ale nedarovat květiny. Myslí si, že květiny byly potřeba pro to, aby Merkelové připomněly, že je žena. To z nějakého důvodu autor považuje za urážku.

Takže to vypadá tak, že jakýkoliv Putinův čin během slavnostního ceremoniálu by způsobil vlnu kritiky. Vždyť kdo hledá, ten najde.