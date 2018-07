Ve Washingtonu zadrželi Rusku, podezírají ji ze špionáže

Butinovou obviňují z „úmluvy s cílem pracovat jako agentka cizího státu" bez odpovídající registrace při americké vládě. V prohlášení se upřesňuje, že byla zadržena 15. července a dnes stanula před soud. Zůstane ve vazbě do slyšení 18. července.

„Podle žaloby plnila Butinová od 2015 minimálně až do únoru 2018 rozkaz vysoce postavené úřední osoby z ruské vlády, která dříve byla poslancem ve Státní Dumě a pak se stala vysoce postaveným představitelem v Centrální bance RF. Na tuto osobu se vztahují sankce ministerstva financí USA," uvádí se v prohlášení.

Jméno této osoby se neuvádí, ale americká média dříve předpokládala, že Butinová je napojena na zástupce guvernéra Centrální banky RF Alexandra Toršina. Také psaly, že může být napojena na místní zbrojní lobby, Národní střeleckou asociaci, která během voleb podporovala současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Butinovou obviňují z pokusu o „navázání vztahů s Američany a proniknutí do organizací, které mají vliv na americkou politiku".

Butinové hrozí pět let vězení. Její advokát Robert Driscoll popírá, že by byla agentka, informuje Sputnik International. Podle jeho slov je to studentka, která nedávno absolvovala univerzitu s titulem magistry, vystudovala mezinárodní vztahy. Řekl, že získala pracovní povolení a chtěla se věnovat byznysu. Zdůraznil, že obvinění jsou přehnaná a znějí tak, jako kdyby kdokoli, kdo by šel na společný oběd s americkými a ruskými kamarády, by se mohl považovat za agenta.