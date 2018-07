Proč byste nikdy neměli plácat psa po hlavě a co dělat místo toho

Pro mnoho lidí je automatická reakce poplácat pejska po hlavě, ale ukázalo se, že je to v psím jazyce vlastně velmi hrubé „pozdravení“. Sarah Bartlettová, kvalifikovaná mezinárodní instruktorka pro výcvik psů, promluvila v interview pro The Mirror o tom, proč byste psa nikdy neměli plácat po hlavě.

„Špatná cesta, jak se přiblížit k psovi je, když se přímo nad ním nakloníte, a začnete ho plácat po hlavě. Pes se poté cítí v ohrožení. Psi nemají rádi, že se k nim nakláníte přímo nad jejich hlavou. Mají pak pocit, že jste proti nim a cítí se ohrožení," vysvětluje Bartlettová.

© Sputnik / Alexey Kudenko Chudáci psi a chudáci děti: český politik zkritizoval veganku za „etické“ krmení psů

Bartlettová, která provozuje společnost Hound Helpers Ltd, říká: „Nejlepší je přistupovat k nim ze strany a pak se sehnout. Udržujte svou vlastní zónu a zónu psa, a on se pak sám bude chtít dostat do vaší zóny."

Pokud pes očichá vaši ruku, měli byste ho poškrábat trochu pod bradou nebo pod uchem.

Bartlettová také mluví o tom, že poplácání hlavy není ta jediná věc, při které musíme být opatrní.

„Další věc, kterou psi nemají rádi je, když si pes lehne na záda a ukazuje břicho, všichni pak máme chuť ho poškrábat na břichu. Ale to, co všichni máme tendenci dělat, je že to většinou vždy přeháníme. Použijte jen velmi jemné, pomalé, stálé, velmi lehké tahy. Psi si užívají všechny tyto věci, musíme však myslet na to, abychom to nepřeháněli a mysleli na to, co je chlupatému mazlíčkovi příjemné," uvedla.