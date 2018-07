Podle jeho slov je opotřebení zbraní, které zůstaly na Ukrajině ze sovětských časů, blízké ke kritickému stavu. A nová potřebná technika se nevyrábí kvůli korupci.

Přitom, jak poznamenal Bileckij, kyjevská elita nekrade ze státních objednávek, ale dává přednost praní peněz ve vojenském průmyslu a předává výrobu vlastním soukromým společnostem.

Podle jeho slov si tím ukrajinský prezident Petro Porošenko zajišťuje armádu neužitečnými obrněnými česacími stroji a nefungujícími minomety. A na těchto machinacích vydělává.

„Nevyrábí se to, co je potřeba, ale to, co může soukromá společnost vyrobit," řekl v závěru Bileckij.

Bývalý ukrajinský vojenský příslušník Alexej Bobovnikov, který velel tankové četě, dříve vysvětlil, proč Kyjev nepřezbrojuje armádu novými tanky Oplot. Označil nové stroje za neperspektivní a podotkl, že zastarají dříve, než se dostanou do ukrajinské armády.